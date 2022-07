Un altro domani | trama 26 luglio 2022 | Francisco nel baratro

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il personaggio diVillanueva sarà sotto i riflettori ad Un, come rivela ladi martedì 26. L'uomo sta attraversando un momento molto delicato durante il quale si sta lasciando completamente travolgere dal vizio del gioco e sta sperperando tutto il denaro destinato a pagare i suoi numerosi debiti. Inoltre, in fabbrica i problemi saranno all'ordine del giorno e l'imprenditore non sembrerà essere in grado di gestire tutte le difficoltà. Intanto, anche per Carmen la situazione sarà piuttosto complessa. La ragazza sarà ancora molto triste e addolorata per la morte improvvisa di Agustina e per la sua situazione familiare, dal momento che ha lasciato la casa paterna e si è trasferita da Victor. Carmen, in particolare, è convinta che Patricia abbia ...