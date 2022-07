ilfattovideo : Sparatoria all’aeroporto di Dallas: le persone a terra si riparano dietro le panche – Video - com_notizie : Sarebbe in atto una sparatoria all’interno dell’aeroporto della città statunitense, a riportarlo il dipartimento di… - alesansoni : RT @agenzia_nova: +++#BREAKING+++ #Usa Sparatoria all’aeroporto di #Dallas: la polizia fa evacuare i passeggeri - AriannaAmbrosi0 : RT @agenzia_nova: +++#BREAKING+++ #Usa Sparatoria all’aeroporto di #Dallas: la polizia fa evacuare i passeggeri - Maria75352 : RT @MediasetTgcom24: Dallas, sparatoria all'aeroporto Love Field: bloccati i voli in arrivo #federaladministrationaviation #americana #sou… -

Unaè avvenutaLove Field di Dallas, in Texas. Lo riporta il dipartimento di polizia. Nbc5 riferisce di una persona trasportata in ospedale, della quale non sono state rese note ...La polizia sta indagando su unaavvenuta poco fadi Dallas, in Texas. 'La polizia di Dallas sta indagando e aggiornerà i media quando le informazioni saranno disponibili', ha affermato la polizia in una nota.