Pensione anticipata 2023 l’editoriale: ora elezioni, e le pensioni che fine fanno? (Di lunedì 25 luglio 2022) Si è arrivati a quello che nessuno l’altra settimana poteva immaginare. Nel pieno dell’estate con le persone che dopo tre terribili anni di pandemia si stanno godendo un po’ di meritate ferie sfuggendo ai 40 gradi che aggrediscono quasi tutte le città italiane, abbiamo avuto una incomprensibile crisi di Governo a poco più di otto mesi dalla fine naturale della legislatura. E’ stata anche già fissata la data delle elezioni che saranno svolte il 25 settembre e anche questa è una novità perché mai nella storia delle Repubblica le elezioni politiche sono state effettuate nel mese di settembre. Ma, ormai ci siamo abituati alle novità e nulla in questa pazza politica italiana sorprende più. pensioni anticipate 2023 ultime notizie: corsa contro il tempo Sarà una corsa contro il tempo per presentare ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 25 luglio 2022) Si è arrivati a quello che nessuno l’altra settimana poteva immaginare. Nel pieno dell’estate con le persone che dopo tre terribili anni di pandemia si stanno godendo un po’ di meritate ferie sfuggendo ai 40 gradi che aggrediscono quasi tutte le città italiane, abbiamo avuto una incomprensibile crisi di Governo a poco più di otto mesi dallanaturale della legislatura. E’ stata anche già fissata la data delleche saranno svolte il 25 settembre e anche questa è una novità perché mai nella storia delle Repubblica lepolitiche sono state effettuate nel mese di settembre. Ma, ormai ci siamo abituati alle novità e nulla in questa pazza politica italiana sorprende più.anticipateultime notizie: corsa contro il tempo Sarà una corsa contro il tempo per presentare ...

andrea_xtr : @oriano_david @EdoardoBorghini @marattin Non è che magari il problema è un filo più complesso (bassa natalità, stio… - cristinacastag4 : @riccio2111 @PierpaoloAstuto @matteosalvinimi @borghi_claudio Ma a lei 42 anni e 10 mesi sembra una pensione antici… - riccio2111 : @cristinacastag4 @PierpaoloAstuto @matteosalvinimi @borghi_claudio Ma non lo deve credere lei mi scusi, legga quest… - Frances01869732 : @GiovanniToti @Radio1Rai Ti posso garantire il contrario, la differenza, che alle prossime elezioni ti mandiamo in pensione anticipata. - Simoranda1 : @ciotolato Di mio padre in pensione anticipata dissero 'beato te che ti godi la pensione' -