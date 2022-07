Destra, clima teso. Meloni: 'Regole chiare su candidato premier', ma FI teme fuga moderata (Di lunedì 25 luglio 2022) - Meloni avverte FI e Lega: senza accordo su candidato premier inutile pensare di governare insieme. Salvini: chi ha un voto in più indica il presidente del Consiglio. In FI lasciano oggi due deputate Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 luglio 2022) -avverte FI e Lega: senza accordo suinutile pensare di governare insieme. Salvini: chi ha un voto in più indica il presidente del Consiglio. In FI lasciano oggi due deputate

