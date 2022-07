napolista : Quando Lauro decise di comprare Jeppson facendo ginnastica nudo sul terrazzo e mangiando pere e formaggio Su Sport… - lauro_valentino : @davidangelo1112 Concordo! È un grave errore. Quasi masochismo politico. Quando un parlamentare ha raggiunto una bu… - Di_SPACE_Lauro : @colvieux @marcocattaneo @dottorpax Aaah sì sì ma se e quando lo fanno lo saprò immediatamente,ho le mie fonti! - Irishsara1980 : @fiamma1990 Con la differenza che quando lo faceva Renato Zero ci voleva del coraggio, adesso è normale. Damiano, A… - ilfineesteta : @MadameA02 In Italia potrebbe funzionale ancora il metodo Achille lauro , ti do la scarpa destra e quando hai votat… -

IlNapolista

... ha composto "The Death of Klinghoffer", controversa opera del 1991 dedicata all'azione terroristica palestinese sull'Achilledel 1985 in cui fu assassinato Leon Klinghoffer.l'opera ......il sole sorge dall'oceano. Altri scelgono di rimanere ai piedi delle colline in un ambiente ... Ritorno alle origini a La Gomera Le foreste disono un tipo di foresta subtropicale che ... Quando Lauro decise di comprare Jeppson facendo ginnastica nudo sul terrazzo e mangiando pere e formaggio - ilNapolista Lauro non si fa problemi: li avrete ... Il popolo partenopeo lo ammira, ma non lo ama. Quando scivola in area i tifosi del Vomero urlano: “È caduto ‘o Banc ‘e Napule””.Felice, Riccardo e Roberto si apprestavano infatti a soffiare sulle candeline del loro secondo anno di attività di Casa Sgarra a Trani (BT), quando, accompagnato dal suo team, è arrivato l'artista, ch ...