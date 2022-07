Bimba di 6 anni trovata morta: la mamma non le dava da mangiare (Di domenica 24 luglio 2022) Si pensava ad un tragico incidente: la realtà era ben più grave. Una bambina di 6 anni morta per malnutrizione e mancanza di cure. Una bambina di 6 anni è stata trovata morta in casa. In un primo momento si pensava si fosse trattato di un incidente. Dalle prime indagini della Polizia, invece, emerge un quadro di gravissima negligenza da parte dei genitori della piccola vittima. ANSA/Mourad Balti/archivioLa tragedia è avvenuta ad Adelaide, in Australia. Gli inquirenti hanno deciso di avviare una indagine per reati gravi e hanno perquisito l’abitazione con i reparti della scientifica in cerca di prove. Gli altri cinque fratelli della Bimba deceduta – Charlie – sono stati allontanati dai genitori e affidati ai servizi sociali. Il sospetto è che la piccola soffrisse di ... Leggi su formatonews (Di domenica 24 luglio 2022) Si pensava ad un tragico incidente: la realtà era ben più grave. Una bambina di 6per malnutrizione e mancanza di cure. Una bambina di 6è statain casa. In un primo momento si pensava si fosse trattato di un incidente. Dalle prime indagini della Polizia, invece, emerge un quadro di gravissima negligenza da parte dei genitori della piccola vittima. ANSA/Mourad Balti/archivioLa tragedia è avvenuta ad Adelaide, in Australia. Gli inquirenti hanno deciso di avviare una indagine per reati gravi e hanno perquisito l’abitazione con i reparti della scientifica in cerca di prove. Gli altri cinque fratelli delladeceduta – Charlie – sono stati allontanati dai genitori e affidati ai servizi sociali. Il sospetto è che la piccola soffrisse di ...

vigilidelfuoco : Salvata dai #vigilidelfuoco! Una bimba di 7 anni, caduta in un pozzo a Cingoli (MC), è stata recuperata dal nostro… - atterismo : Quando dicono che insegnare ai bambini che non esiste solo l’amore eterosessuale è prematuro e fuorviante ricordo s… - claudiacarigna1 : .ti trascini sperando in un miracolo che non arriva mai,così sono arrivata a 50 anni...poi mia mamma ha iniziato ad… - comelarisata : RT @gianlucaermatto: Credo che l’astio verso il RE DI ROMA abbia raggiunto l’apice! “TOTTI È LA ROMA” Ve la pjate anche con la bimba di an… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Famiglia sterminata nel in un parco statale dell'Iowa venerdì 22 luglio. Una bimba di 6 anni e i suoi genitori sono stat… -