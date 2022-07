Mattarella: Serracchiani (Pd), 'guida solida e rassicurante' (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Buon compleanno Presidente Mattarella! E grazie, per essere una guida solida e rassicurante nei momenti più difficili". Lo ha scritto su Twitter Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Buon compleanno Presidente! E grazie, per essere unanei momenti più difficili". Lo ha scritto su Twitter Debora, capogruppo del Partito democratico alla Camera.

Rom_Lisa : RT @serracchiani: Buon compleanno Presidente #Mattarella! E grazie, per essere una guida solida e rassicurante nei momenti più difficili. h… - Deputatipd : RT @serracchiani: Buon compleanno Presidente #Mattarella! E grazie, per essere una guida solida e rassicurante nei momenti più difficili. h… - serracchiani : Buon compleanno Presidente #Mattarella! E grazie, per essere una guida solida e rassicurante nei momenti più diffic… - FrezzaRaffaela : @serracchiani @pdnetwork @repubblica La rispetto molto ma sono in totale disaccordo: la crisi l ha voluta Draghi st… - AnnaM_Ievolella : @serracchiani @repubblica Onorevole almeno lei non si butti nella mischia, la prego faccia la differenza. Le colpe… -