Mané | «Un anno fa ho parlato con Klopp e gli ho parlato del mio desiderio di partire»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 luglio 2022) . Le parole dell’esterno senegalese Sadiohaai microfoni della BBC della sua decisione di lasciare il Liverpool per andare al Bayern Monaco. Ecco le parole dell’esterno senegalese: «Ho deciso di lasciare il Liverpool l’scorso. Era il momento giusto per me. Sapevo che avevo bisogno di una nuova sfida nella mia vita. Unfa hocon Jurgene gli hodel miodi. Vengo da un piccolo paese, la mia vita è sempre stata una prova, da qui la voglia di mettermi sempre alla prova. Ho trascorso sei anni meravigliosi al Liverpool e otto anni in totale nella Premier League. Abbiamo vinto quasi tutto ciò che è possibile. La decisione ...