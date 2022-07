LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Van Aert davanti a Ganna al primo intermedio (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.34 Ovazione alla partenza per Thibaut Pinot. 16.32 Ha i super poteri Wout Van Aert. Se vincesse anche la crono di oggi sarebbe l’ennesima dimostrazione di un corridore che è uno dei più polivalenti di sempre. 16.31 LOCOMOTIVA VAN Aert! 14 secondi di vantaggio su Filippo Ganna al primo rilevamento cronometrico. Però il campione del mondo la differenza l’ha fatta fra secondo e terzo intermedio. 16.30 Kung perde sempre di più da Ganna: 48 secondi al terzo intermedio. 16.28 Che tempo di Bauke Mollema! 12’14” e 8 secondi di vantaggio su Ganna al ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADESTARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.34 Ovazione alla partenza per Thibaut Pinot. 16.32 Ha i super poteri Wout Van. Se vincesse anche la crono di oggi sarebbe l’ennesima dimostrazione di un corridore che è uno dei più polivalenti di sempre. 16.31 LOCOMOTIVA VAN! 14 secondi di vantaggio su Filippoalrilevamento cronometrico. Però il campione del mondo la differenza l’ha fatta fra secondo e terzo. 16.30 Kung perde sempre di più da: 48 secondi al terzo. 16.28 Che tempo di Bauke Mollema! 12’14” e 8 secondi di vantaggio sual ...

