LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: 4×100 maschile eliminata, record italiano per la staffetta femminile. McLaughlin record del mondo (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 LE PAGELLE DEGLI ITALIANI IN GARA OGGI 5.00: Grazie per averci seguito, per questa sera è tutto. Appuntamento a oggi pomeriggio dalle 18.45 per il racconto di un’altra giornata emozionante a Eugene. Buona giornata! 4.58: Elena Bellò ha fallito l’ingresso in finale negli 800 ma l’azzurra ha disputato comunque una buona gara, mentre non hanno fallito le ragazze della 4×100 femminile che hanno centrato l’ingresso in finale, confermando la salute della specialità. 4.57: Serata in chiaroscuro per l’Italia che non riesce a conquistare una delle finali più attese, quella della 4×100 maschile che, con l’oro olimpico al collo, ha deluso fortemente, al di là dell’assenza ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERELE PAGELLE DEGLI ITALIANI IN GARA OGGI 5.00: Grazie per averci seguito, per questa sera è tutto. Appuntamento a oggi pomeriggio dalle 18.45 per il racconto di un’altra giornata emozionante a Eugene. Buona giornata! 4.58: Elena Bellò ha fallito l’ingresso in finale negli 800 ma l’azzurra ha disputato comunque una buona gara, mentre non hanno fallito le ragazze dellache hanno centrato l’ingresso in finale, confermando la salute della specialità. 4.57: Serata in chiaroscuro per l’Italia che non riesce a conquistare una delle finali più attese, quella dellache, con l’oro olimpico al collo, ha deluso fortemente, al di là dell’assenza ...

