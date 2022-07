Capri da isola azzurra a isola a scadenza, basta con i distru/turisti (Di giovedì 21 luglio 2022) basta spremere l’isola azzurra, la più bella del mondo, come un limone. Prima o poi sarebbe successo. Di assistere al brutto della diretta, lo sbarco degli Unni del mordi e fuggi. Ore 9,15 slargo del molo di Capri, 35 gradi già ti picchiano in testa mentre il traghetto/ammiraglio più capiente della flotta sbarca 680 distru/turisti. No, non li conto uno ad uno, me lo dice lo stacca/biglietto mentre m’imbarco su Driade, che di mitologico gli è rimasto solo il nome per la corsa successiva. E vengo travolta da una fauna che di umano ha soltanto le ascelle olezzanti. Mi ci trovo in mezzo, nel girotondo di un girone da inferno. Il mio è un grido di rabbia soffocato. Con chi prendersela? Il sindaco Marino sono anni che ci prova a contenere il colosso “infestante” ma ha le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022)spremere l’, la più bella del mondo, come un limone. Prima o poi sarebbe successo. Di assistere al brutto della diretta, lo sbarco degli Unni del mordi e fuggi. Ore 9,15 slargo del molo di, 35 gradi già ti picchiano in testa mentre il traghetto/ammiraglio più capiente della flotta sbarca 680. No, non li conto uno ad uno, me lo dice lo stacca/biglietto mentre m’imbarco su Driade, che di mitologico gli è rimasto solo il nome per la corsa successiva. E vengo travolta da una fauna che di umano ha soltanto le ascelle olezzanti. Mi ci trovo in mezzo, nel girotondo di un girone da inferno. Il mio è un grido di rabbia soffocato. Con chi prendersela? Il sindaco Marino sono anni che ci prova a contenere il colosso “infestante” ma ha le ...

