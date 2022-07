Calcio, Lazio, idea mercato boom: Marcelo (Di giovedì 21 luglio 2022) . Una incredibile idea che potrebbe alimentare le fantasie dei tifosi della Lazio. Marcelo è più di un’idea, contatti con l’intermediario. Il classe ’88, svincolato dal Real, aspetta un’occasione, vorrebbe restare in Europa e l’Italia è una delle opzioni. Marcelo con il Madrid ha vinto 25 titoli, tra cui cinque Champions League, ha giocato 544 partite segnando 38 gol e servendo 103 assist. La Lazio potrebbe offrire un biennale da 2.4 milioni e bonus, e potrebbe avere il gradimento del calciatore. Ma la trattativa vera e propria non è ancora partita. Lotito e Sarri ci pensano. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 21 luglio 2022) . Una incredibileche potrebbe alimentare le fantasie dei tifosi dellaè più di un’, contatti con l’intermediario. Il classe ’88, svincolato dal Real, aspetta un’occasione, vorrebbe restare in Europa e l’Italia è una delle opzioni.con il Madrid ha vinto 25 titoli, tra cui cinque Champions League, ha giocato 544 partite segnando 38 gol e servendo 103 assist. Lapotrebbe offrire un biennale da 2.4 milioni e bonus, e potrebbe avere il gradimento del calciatore. Ma la trattativa vera e propria non è ancora partita. Lotito e Sarri ci pensano. L'articolo proviene da Italia Sera.

