La figlia di Ezra Pond compie 100 anni | grande festa al castello Brunnenburg che il Poeta definì il mio Paradiso

Una festa memorabile si prepara al castello di Brunnenburg, dove Mary de Rachewiltz, figlia del celebre Ezra Pound, celebra un secolo di vita tra poesia e passione. Questa ricorrenza speciale si intreccia con la 31ª Conferenza Internazionale dedicata al poeta, un’occasione unica per onorare l’eredità letteraria e culturale che ha attraversato generazioni. Un’evoluzione che continua a ispirare studiosi e appassionati da tutto il mondo, rendendo questo evento un vero e proprio tributo alla creatività senza tempo.

La poetessa e traduttrice Mary de Rachewiltz festeggia il secolo di vita nel maniero di Brunnenburg Bolzano. Poetessa, traduttrice e custode dell’opera di Ezra Pound, suo padre, sarĂ celebrata nel castello di Brunnenburg dove vive dal 1948. Il compleanno coincide con la 31esima Conferenza Internazionale su Ezra Pound, che riunisce studiosi e appassionati da tutto il mondo nel luogo che fu rifugio e laboratorio del poeta americano negli ultimi anni della sua vita. La figlia di Ezra Pound compie 100 anni: la festa a Bolzano. Il tema scelto per l’edizione 2025 – “Light and Memory in Ezra Pound”, s embra parlare direttamente della figura di Mary: figlia di un grande poeta, ma anche intellettuale autonoma, ponte tra lingue, culture e generazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La figlia di Ezra Pond compie 100 anni: grande festa al castello Brunnenburg che il Poeta definì “il mio Paradiso”

In questa notizia si parla di: ezra - anni - brunnenburg - figlia

Ezra Pound raccontato dalla figlia Mary: «Giocava a tennis con me togliendosi una scarpa. L'assegno di Hemingway non volle mai incassarlo»; Mary, la figlia di Ezra Pound che lotta per la giustizia...; Una mostra omaggio per i 100 anni di Mary de Rachewiltz.

Mary, la figlia di Ezra Pound e il suo secolo di poesia - Non solo custode dell'eredità spirituale del padre: intellettuale a tutto tondo ha creato un castello delle idee ... msn.com scrive

Vi rispiego Ezra Pound, mio padre - la Repubblica - 1972) alla sua sinistra, il nipote Siegfried Walter, il genero Boris de Rachewiltz e la figlia Mary (Farabola) Vi rispiego Ezra Pound ... Lo riporta repubblica.it