Juventus l’idea Xhaka fa rumore | un leader per Tudor e un segnale al campionato

La Juventus è pronta a sorprendere il mercato con l'acquisto di Xhaka, un vero leader che manda un segnale forte al campionato. La strategia della Continassa si fa più chiara: rinforzare il centrocampo con scelte ponderate e mirate, mentre il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. La sfida ora è decidere come, quando e quanto investire, ma una cosa è certa: il futuro bianconero si gioca anche in questa fase cruciale.

Il mercato bianconero è entrato nella sua fase più delicata. La Juventus si prepara a rinforzare il centrocampo con almeno un nuovo innesto, ma prima di affondare il colpo è necessario decidere come, dove e quanto investire. È questa la riflessione in corso nella stanza dei bottoni della Continassa, dove Damien Comolli, chiamato a costruire una rosa competitiva, sa bene che ogni scelta dovrà essere calibrata al millimetro. Come riportato da Il Bianconero, la Juve ha aperto ufficialmente la caccia a un centrocampista, anche se, al momento, non c’è ancora una pista concretamente avanzata. Tra i profili seguiti ci sono nomi che alternano pragmatismo e suggestione: Florentino Luis, Ndidi, Bissouma, Hjulmand, e infine una novità che fa rumore, Granit Xhaka. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, l’idea Xhaka fa rumore: un leader per Tudor e un segnale al campionato

