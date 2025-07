Bankitalia aziende inquinanti a maggior rischio di default

Le aziende più inquinanti, già sotto pressione, ora affrontano un rischio di default crescente, evidenziato da uno studio della Banca d'Italia. La volatilità degli attivi, aumentata dopo gli accordi di Parigi del 2015, si configura come il principale fattore di rischio di transizione per le imprese ad alta impronta ambientale. Questa dinamica mette in luce l’urgenza di strategie sostenibili e di una transizione ecologica responsabile.

Le aziende più inquinanti sono sempre di più a maggior rischio di fallimento, una probabilità cresciuta dopo gli accordi di Parigi del 2015 che rappresentano un punto di svolta per il settore. E' quanto emerge da uno studio della Banca d'Italia che sottolinea come "la maggiore volatilità degli attivi viene identificato come il principale canale attraverso cui il rischio di transizione incide sul rischio di credito per le imprese ad alte emissione". Dopo gli accordi che hanno portato a regole più severe, secondo gli esperti dell'istituto centrale, "le aziende con maggiori emissioni hanno aumentato le probabilitò di default rispetto ad altre con lo stesso rating creditizio", rendendo così più importanti le misure per la tramsizione adottate dalle stesse imprese.

