Doué nel mirino del Milan | Allegri vuole un nuovo padrone della fascia

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo con ambizioni da grandi: Allegri ha puntato forte su Doué, il giovane talento che potrebbe rivoluzionare le fasce rossonere. La dirigenza è pronta a sorprenderci, lavorando al massimo per assicurare il colpo del secolo. Con questa mossa strategica, i tifosi possono sognare in grande e aspettarsi un futuro ancora più brillante. La nuova era milanista sta per decollare, e Doué potrebbe essere il protagonista...

Il club rossonero è pronto al grandissimo colpo per rinforzare le corsie: nel mirino c’è Doué, l’ha chiesto Allegri alla dirigenza (Ansa Foto) – SerieAnews È cominciata ufficialmente la nuova era del Milan, con il raduno a Milanello e la prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri. L’entusiasmo c’è, ma anche tante domande ancora aperte. Il gruppo lavora già sul campo, ma il tecnico livornese aspetta rinforzi. E non solo uno o due tasselli: servono innesti concreti in più zone del terreno di gioco. L’arrivo di Samuele Ricci ha portato un po’ di ordine in mezzo al campo, mentre per Luka Modric bisognerà aspettare agosto. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Doué nel mirino del Milan: Allegri vuole un nuovo padrone della fascia

