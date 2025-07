Rapina in un negozio denunciato 30enne

Un episodio che ha scosso il cuore di Taranto si è concluso con successo grazie alla prontezza delle forze dell'ordine. Nel fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Taranto Principale hanno individuato e denunciato un 30enne straniero per una rapina avvenuta in un negozio locale. La rapina, avvenuta intorno alle 19:00, ha portato alla rapidissima attività di indagine che ha permesso di assicurare il responsabile alla giustizia, garantendo così la sicurezza della comunità.

Tarantini Time Quotidiano Nel fine settimana, a Taranto, a conclusione di una tempestiva attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Taranto Principale hanno deferito in stato di libertà un uomo, di circa 30 anni, di origine straniera, per il presunto reato di rapina. Secondo quanto ricostruito, il soggetto, intorno alle ore 19:00, si sarebbe introdotto all’interno di un’attività commerciale, avanzando una richiesta di denaro nei confronti della titolare, una donna di circa 35 anni, anch’essa di origine straniera, che in quel momento si trovava all’interno del negozio. Al rifiuto della vittima, l’uomo, con atteggiamento minaccioso, avrebbe iniziato a danneggiare alcuni arredi presenti all’interno dell’esercizio commerciale, creando un clima di forte tensione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Rapina in un negozio, denunciato 30enne

In questa notizia si parla di: rapina - negozio - denunciato - 30enne

Rapina in un negozio del centro a Catania: arrestato 38enne in flagranza - Un uomo di 38 anni, originario di Catania, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato per aver rapinato un negozio nel centro della città, via Sant’Euplio.

Un 30enne è stato denunciato dai Carabinieri di Taranto per una rapina avvenuta sabato sera ai danni di una commerciante straniera. La donna ha riferito di essere stata minacciata e derubata. L’indagine lampo ha portato all’identificazione del sospettato. Vai su X

Rapina in un negozio del centro: denunciato un 30enne; Rapina in un negozio a Taranto: identificato e denunciato un trentenne; Rapina 2400 euro in un negozio di Taranto. Denunciato un 30 enne straniero.

Taranto, rapina in un negozio: trentenne denunciato dai Carabinieri - Un uomo di circa 30 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Taranto per una presunta rapina avvenuta sabato sera ai danni di una commerciante straniera. Come scrive trmtv.it

Trento, tentata rapina in un negozio. Arrestato un 30enne - Arrestato un 30enne L'uomo aveva infilato nello zaino alcuni dispositivi rubati. Si legge su rainews.it