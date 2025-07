I Castelli Romani città del vino 2025 | la premiazione al Campidoglio

Un trionfo per i Castelli Romani, proclamati Città del Vino 2025: l’orgoglio del Lazio si è concretizzato nella prestigiosa premiazione al Campidoglio. In un’atmosfera ricca di storia e passione enologica, il riconoscimento conferma la vocazione di questa terra come capitale italiana del vino. Un momento di celebrazione che valorizza tradizioni, eccellenze e il futuro vitivinicolo della regione. La vittoria rafforza il ruolo dei Castelli Romani come simbolo di qualità e innovazione nel panorama enologico nazionale.

È stato un momento di grande orgoglio per il Lazio e in particolare per i Castelli Romani, già proclamati Città Italiana del Vino 2025, con Nemi Comune coordinatore del progetto e Marino Comune Capofila. E’ stato celebrato a Roma, nella suggestiva Sala della Protomoteca in Campidoglio, durante l’evento di premiazione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida la nomina dell’associazione Nazionale Città del vino Abasciatore in sostegno della candidatura della cucina italiana a Patrimonio immateriale dell’umanità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

