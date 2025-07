Mobilità del futuro e tecnologia | ecco la rivoluzione trasporti nella Bologna dei cantieri

Bologna si prepara a rivoluzionare la sua mobilità, tra innovazioni tecnologiche e grandi cantieri. Dal nuovo Passante al tram linea blu, il capoluogo emiliano si proietta verso un futuro più efficiente e sostenibile. Con investimenti e risorse strategiche, la città dimostra di voler essere protagonista di una trasformazione che cambierà il modo di muoversi. La sfida ora è fare sistema e realizzare questa visione in tempi rapidi, facendo dialogare tecnologia e infrastrutture.

Bologna, 8 luglio 2025 - “Servono infrastrutture e servono risorse per realizzarle”. Dal Passante che verrà, capace di sbrogliare un nodo che anche questa mattina si è congestionato dopo un incidente in autostrada, alla linea blu del tram, su cui il Comune ha chiesto fondi al ministero dei Trasporti. Si parla del futuro della mobilità e del ruolo delle regioni al ‘Dama’ del Tecnopolo, in via Stalingrado, durante la conferenza nazionale che vuole analizzare “lo stato dell’arte e le prospettive del progetto MaaS for Italy’ (Mobility as a service for Italy). E così, nella tavola rotonda moderata da Valerio Baroncini (vicedirettore del Carlino), Irene Priolo e Michele Campaniello (rispettivamente assessore regionale e comunale alla Mobilità), insieme con Raimondo Orsini (responsabile Osservatorio nazionale sharing mobility e direttore Fondazione per lo sviluppo sostenibile), hanno discusso dei grandi temi che riguardano le infrastrutture e i trasporti della nostra regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it