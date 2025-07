Filetto ai funghi velenosi | le foto dei piatti con cui Erin Patterson ha ucciso la famiglia dell'ex marito

Un caso scioccante che ha sconvolto l'Australia: Erin Patterson, condannata all'ergastolo, ha utilizzato piatti a base di funghi velenosi per eliminare la famiglia dell’ex marito. Le immagini dei suoi crudeli capolavori culinari sono state pubblicate dal tribunale di Victoria, portando alla luce un orrore nascosto dietro un’apparente normalità. Il suo gesto ha lasciato il paese sgomento e ci invita a riflettere sulla sottile linea tra la normalità e il terrore. Continua a leggere.

Il tribunale di Victoria, in Australia, ha diffuso le foto dei piatti con cui Erin Patterson ha avvelenato gli ex suoceri e la zia dell'ex marito nel luglio del 2023. Ieri è stata condannata all'ergastolo.

I piatti di colore diverso per riconoscere il filetto avvelenato, l’essiccatore per i funghi mortali e la finta ‘diarrea esplosiva’: le prove che incastrano Erin Patterson - Lunedì, un’aula di tribunale gremita, che ha assistito alla conclusione di un caso sconvolgente, ha visto Erin Patterson condannata per aver orchestrato un atto di pura follia: avvelenare la propria famiglia con funghi mortali nascosti nel classico Beef Wellington.

di Natasha Caragnano estratto Repubblica Il 29 luglio 2023, Erin Patterson aveva organizzato un pranzo nella sua casa di Leongatha, in Australia, per accogliere alcuni parenti del suo ex marito, definendo l'incontro "un'occasione speciale". In tavola: filetto

