Se per effetto del cambiamento climatico al mercato non si trovano più le orate e abbonda l' alosa non resta che imparare a consumarla

Con i cambiamenti climatici che sconvolgono il nostro ecosistema marino, il mercato del pesce sta vivendo una rivoluzione silenziosa. Le orate, un tempo protagoniste delle tavole italiane, sono ormai rare, mentre l’alosa, meno nota ma altrettanto gustosa, si fa strada. È il momento di scoprire nuovi sapori e imparare a consumarla, perché adattarsi è la chiave per preservare il piacere della buona cucina anche in tempi incerti.

M arsiglia, 4 lug. (askanews) – Oltre 34 gradi a Marsiglia, 29 in mare, con caldo percepito fino a 10-15 metri di profondità. Anche i pesci cercano refrigerio e stanno alla larga dalle acque bollenti. Specie che abitualmente popolavano questi mari e si ritrovavano sui banchi del mercato e poi sulle tavole, non ci sono più o sono in diminuzione; ma ne sono arrivate di nuove. Sandrine, al Porto Vecchio, è sprovvista di orate. "I clienti ci chiedono: 'Non ne avete?'. Normalmente ne avremmo. Ma ora, a causa del caldo, non ne abbiamo. I pesci stanno morendo" dice. Se non ci sono più sardine e abbonda l'alosa.