Tamponamento tra due tir e due auto a Villabate | traffico paralizzato per diversi km sulla Catania-Palermo

Un grave tamponamento tra due tir e due auto a Villabate ha causato il caos totale sull'autostrada Palermo-Catania, paralizzando il traffico per diversi chilometri. Le lunghe code si estendono oltre lo svincolo di Villabate, mentre le autorità lavorano senza sosta per ripristinare la viabilità . Restate aggiornati: questa emergenza sta creando disagi considerevoli ai pendolari e alle merci in transito.

Un tamponamento tra due camion e due auto ha paralizzato il traffico sull'autostrada Palermo-Catania in direzione del capoluogo siciliano. Si sono fermate lunghe code. Il tamponamento si è verificato dopo lo svincolo di Villabate. Stanno intervenendo gli agenti della polizia stradale, gli operai dell'Anas e i mezzi si soccorso per liberare l'autostrada.

