Riccardo Manfrin il DJ della nuova generazione

Riccardo Manfrin, il DJ della nuova generazione, incanta con la sua energia contagiosa e il talento innato. Dalla passione coltivata fin da giovane età, ha trasformato la musica in un vero stile di vita, portando le sue vibrazioni oltre i confini del Nord e Centro Italia. I suoi set? Un cocktail esplosivo di house, hit commerciali, vibrazioni estive e... lasciatevi travolgere dalla sua magia.

Una passione nata a 13 anni e diventata stile di vita. Noto per la sua attitudine solare, un'energia da palco travolgente e una passione per la musica che brucia da quando ne aveva appena 13. Riccardo Manfrin, DJ e performer nato nel 1997, è una delle figure più interessanti della nightlife del Nord e Centro Italia. I suoi set? Un cocktail esplosivo di house, hit commerciali, vibrazioni estive e connessione pura con il dancefloor. Estate 2025: una svolta nei top club italiani. L'estate 2025 segna una svolta importante nel suo percorso artistico. Dopo due show importanti lo hanno visto protagonista il 5 luglio al Chiringuito di Mantova, suo debutto assoluto in quel club, e il 12 luglio sarà al Coco Beach di Lonato del Garda, uno degli appuntamenti più prestigiosi del lago.

