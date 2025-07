Roseto degli Abruzzi uomo distrugge auto e assalta una farmacia Arrestato sul posto

Momenti di grande paura a Roseto degli Abruzzi: un uomo in evidente stato di alterazione ha devastato auto e assaltato una farmacia, aggredendo il personale. Immediato l’intervento dei carabinieri, che lo hanno arrestato sul posto. La scena, catturata da testimoni e filmata in esclusiva, evidenzia la gravità dell’episodio. Resta alta l’attenzione sulla sicurezza cittadina: ecco cosa è successo realmente.

Momenti di terrore a Roseto degli Abruzzi: un uomo in stato di alterazione distrugge i vetri di varie auto e fa irruzione in farmacia, aggredendo il personale. Arrestato sul posto dai carabinieri. Video e testimonianze. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Roseto degli Abruzzi, uomo distrugge auto e assalta una farmacia. Arrestato sul posto

In questa notizia si parla di: roseto - abruzzi - uomo - distrugge

Roseto degli Abruzzi, uomo distrugge auto e assalta una farmacia. Arrestato sul posto; ROSETO: STRANIERO ENTRA IN FARMACIA E DISTRUGGE PC, SCAFFALI E MEDICINALI, PRESO DAI CARABINIERI; Roseto, un giovane distrugge una farmacia e danneggia auto in strada.

ROSETO: STRANIERO ENTRA IN FARMACIA E DISTRUGGE PC, SCAFFALI E MEDICINALI, PRESO DAI CARABINIERI - TERAMO – Questa mattina a Roseto degli Abruzzi (Teramo) un cittadino straniero di 23 anni residente in città, è entrato all’interno di una farmacia e in stato di forte agitazione psichica e ha distrut ... Si legge su abruzzoweb.it

Distrugge una farmacia a Roseto e danneggia le auto in strada: bloccato con un TSO - Un ragazzo in stato di agitazione ha seminato caos in una farmacia del centro di Roseto ed ha provocato danni anche in strada. Lo riporta ilmartino.it