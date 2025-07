Cosa ha detto Allegri a Leao nel primo allenamento insieme al Milan | dialoghi continui e un gesto

Nel suo primo allenamento con il Milan, Allegri ha instaurato subito un dialogo intenso con Leao, tra scambi di parole e gesti significativi. Un gesto in particolare, che sottolinea le aspettative dell’allenatore, racchiude la sua richiesta di leadership e determinazione al campione portoghese. È un inizio promettente che fa presagire un rapporto di grande crescita e collaborazione tra i due. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa prima fase di rotta nuova.

Dialoghi continui tra Allegri e Leao nel primo allenamento insieme al Milan: un gesto più di altri inquadra le richieste al campione portoghese del nuovo allenatore rossonero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: allegri - leao - primo - allenamento

Milan, Curva contro tutti! Sorpresa Maldini. Un pericolo per Leao. Allegri … - La Curva Milan scende in campo con una protesta sorprendente contro tutti, mettendo in discussione le scelte di Maldini e creando tensioni anche tra Leao e Allegri.

.@acmilan, #Allegri carica @RafaeLeao7: il loro primo colloquio in allenamento | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao Vai su X

Tare, Furlani, Ibrahimovic e Moncada hanno seguito da bordo campo il primo allenamento della stagione del Milan di Allegri (via @anto.vitiello e @antonello__gioia) Vai su Facebook

Cosa ha detto Allegri a Leao nel primo allenamento insieme al Milan: dialoghi continui e un gesto; Milan Day: il colloquio Allegri-Leao, i saluti per Ricci. Tutta la giornata rossonera; Milan, primo giorno di allenamento e Allegri richiama subito Leao.

Cosa ha detto Allegri a Leao nel primo allenamento insieme al Milan: dialoghi continui e un gesto - Dialoghi continui tra Allegri e Leao nel primo allenamento insieme al Milan: un gesto più di altri inquadra le richieste al campione portoghese del nuovo ... Riporta fanpage.it

Allegri, dalla conferenza al campo: i primi “tagli” e i giocatori da progetto - Allegri dimostra di avere le idee molto chiare, alle parole durante la conferenza di presentazione in cui “taglia” alcuni giocatori, seguono i fatti della prima seduta dell'anno dove definisce “ruoli” ... Scrive msn.com