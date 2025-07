Calciomercato Milan Moretto | Nuovo nome per l’attacco | spunta Mateta

Calciomercato Milan, Matteo Moretto svela un nuovo nome per l’attacco rossonero: piace Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Nuovo nome per l’attacco: spunta Mateta”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - moretto - nome

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Il collega Matteo #Moretto ha fornito un aggiornamento esclusivo sulle strategie di calciomercato del #Milan, sia in entrata che in uscita. Tra le varie indiscrezioni, un nuovo e intrigante nome è emerso per la fascia sinistra rossonera: si tratta di #ArchieBrown. Vai su Facebook

#Moretto ha fornito un aggiornamento sulle strategie di calciomercato del #Milan, sia in entrata che in uscita. Tra le varie indiscrezioni, un nuovo e intrigante nome è emerso per la fascia sinistra rossonera: si tratta di #ArchieBrown. LEGGI LA NOTIZIA NEL P Vai su X

Moretto sul mercato del Milan: Nei dialoghi con l'entourage di Archie Brown si è parlato anche di...; Calciomercato Milan, Moretto: “Avviati i contatti con l’entourage di Xhaka”; Calciomercato Milan, Moretto: “Primi contatti per Xhaka. Vlahovic …”.

Moretto: “Milan? Idee di mercato nuove sono Mateta e Jackson” - In esclusiva sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato Matteo Moretto il quale ha detto: “Milan? msn.com scrive

Mateta Milan, Igli Tare guarda in Inghilterra per l’attacco: è uno degli obiettivi - Le caratteristiche del francese classe 1997 Il calciomercato Milan è sempre attivo sul fronte mercato, e in questi giorni un nuovo no ... Scrive milannews24.com