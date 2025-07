Piombo negli asili | 233 bambini avvelenati in Cina durante i pasti serviti nella mensa arrestata la direttrice

Una tragedia scuote il cuore dell’educazione in Cina: 233 bambini dell’asilo Peixin di Tianshui sono stati avvelenati da piombo durante i pasti. Una scoperta inquietante che solleva gravi interrogativi sulla sicurezza alimentare e sulla tutela dei più piccoli, con la direttrice dell’istituto già sotto arresto. È un richiamo urgente a garantire ambienti sicuri e controllati per il benessere dei nostri bambini, affinché incidenti simili non si ripetano mai più.

Un grave caso di avvelenamento da piombo ha sconvolto l’asilo Peixin nella città di Tianshui, nel nord-ovest della Cina. Almeno 233 bambini hanno mostrato livelli pericolosi di piombo nel sangue dopo aver consumato dolci contaminati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

