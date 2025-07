Per Grealish il City vuole 45 milioni | il Napoli resta tra i club interessati Guardian

per Grealish il City vuole 45 milioni, ma il Napoli non molla e resta tra i club interessati. Con l’obiettivo di rafforzare l’esterno a sinistra, oltre a Noa Lang, i partenopei valutano tutte le opzioni. Secondo il Guardian, l’interesse per l’inglese rimane vivo, mentre Grealish, messo fuori rosa dal City, aspetta sviluppi. La sua situazione potrebbe diventare un affare chiave nel mercato invernale.

Il Napoli cerca un altro esterno a sinistra oltre a Noa Lang. E, secondo il Guardian, l’interesse per Jack Grealish rimane. L’inglese è stato messo fuori rosa dal Manchester City. Per Grealish il City vuole 45 milioni: il Napoli resta tra i club interessati. Come riportato dal quotidiano britannico: Jack Grealish è ora a casa girando i pollici mentre i suoi compagni di squadra del Manchester City sono usciti dal Mondiale per club. L’ala sta ora attirando un serio interesse da parte di Tottenham, Newcastle e Napoli, dopo che il City ha definito il suo prezzo: 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro), su un giocatore che è costato loro il doppio tre anni fa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Per Grealish il City vuole 45 milioni: il Napoli resta tra i club interessati (Guardian)

Grealish al Napoli | Guardiola lo "scarica": "Deve giocare altrove" - Conte pronto all'offerta da 50 milioni - Il futuro di Jack Grealish al Manchester City si fa sempre più incerto. Dopo le parole di Guardiola, che ha sottolineato la necessità per l'inglese di giocare regolarmente, si aprono nuovi scenari di mercato.

