Valentina Vignali e Fabio Stefanini presto sposi | la proposta particolare

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si preparano a coronare il loro amore con un matrimonio da sogno. La proposta, avvolta da un tocco di originalità e romanticismo, ha conquistato i cuori di tutti: Fabio ha sorpreso Valentina in tenuta da basket, dicendo “Eri, sei e sarai l’uomo della mia vita”. Un momento che segna l’inizio di una nuova avventura insieme, destinata a durare per sempre.

"Eri, sei e sarai l’uomo della mia vita", così afferma Valentina Vignali sui social, raccontando il dolce momento della proposta del compagno Fabio Stefanini che le ha fatto in tenuta da basket. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Valentina Vignali e Fabio Stefanini presto sposi: la proposta particolare

In questa notizia si parla di: valentina - vignali - fabio - stefanini

Valentina Vignali, proposta di matrimonio a tema basket - Valentina Vignali, ex cestista e influencer, ha vissuto un momento da sogno: una proposta di matrimonio a tema basket dal suo amato Fabio Stefanini, giocatore professionista.

Valentina Vignali si sposa ? La cestista ha ricevuto la proposta di matrimonio a sorpresa dal compagno Fabio Stefanini: “Ci siamo incontrati che... Vai su Facebook

Valentina Vignali si sposa: la proposta di matrimonio in un campo di basket Roma; Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano, la proposta a sorpresa su un campo da basket: «Questo è il tir; Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano: la proposta sul campo da basket.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano, la proposta a sorpresa su un campo da basket - Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano, e la proposta non poteva che arrivare su un campo da basket. Segnala msn.com

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano - Fabio Stefanini ha fatto la proposta di matrimonio alla collega cestista Valentina Vignali nel modo più adatto per due atleti come loro: in tenuta sportiva, su un ... gazzetta.it scrive