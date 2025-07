Dazi Ue | si trattapronti a ogni esito

In un clima di incertezza commerciale, il commissario Sefcovic ribadisce l'impegno dell'UE nel dialogo con gli Stati Uniti sui dazi. La volontĂ di trovare soluzioni negoziate e vantaggiose resta centrale, ma si sottolinea anche la necessitĂ di essere pronti a ogni eventualitĂ . La partita sui dazi Ue-USA si gioca su piĂą fronti, e la capacitĂ di adattarsi sarĂ decisiva per il futuro del commercio europeo.

11.41 "Continuiamo a collaborare strettamente con le nostre controparti statunitensi sui dazi imposti sui prodotti europei". Così il commissario Sefcovic alla plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo. "Voglio assicurarvi che stiamo lavorando a pieno ritmo per garantire soluzioni negoziate eque e reciprocamente vantaggiose- ha aggiunto il titolare al Commercio- ma dobbiamo essere preparati a ogni esito e pronti a riequilibrare le nostre posizioni, se necessario". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ue, 'pronti a intesa su dazi ma ogni opzione sul tavolo' - La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che l’UE e gli Stati Uniti sono pronti a trovare un'intesa sui dazi, ma nulla è ancora deciso.

