Strage di Corinaldo il padre di una giovane vittima | Avrei voluto giustizia

A "Morning News" parla il papà di una delle ragazze morte nella strage per cui è stato condannato anche Andrea Cavallari.

Sparito il condannato per la strage di Corinaldo, il fratello di Benedetta: “Perché era senza scorta? Mi sento preso in giro” - Mi sono sentito preso in giro. Francesco Vitali, fratello di Benedetta, 15 anni, vittima della tragedia di Corinaldo, esprime con dolore e rabbia la sua delusione: la fuga di Andrea Cavallari, condannato per quella terribile notte, e la sua assenza senza scorta sembrano un'ulteriore ferita.

Corinaldo, il giovane della banda dello spray ancora in fuga; Strage di Corinaldo, l’evaso in fuga con la fidanzata. La famiglia: “Non doveva uscire senza scorta”; Strage Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga dal 3/07. Cosa sappiamo.

Evaso dopo la laurea, irreperibile anche la fidanzata del giovane condannato per la strage di Corinaldo - Strage di Corinaldo, esce dal carcere per laurearsi e fugge Andrea Cavallari, uno dei responsabili nel 2018 della morte di sei persone al concerto di Sfera Ebbasta ... Lo riporta informazione.it

Corinaldo: detenuto in fuga. Il padre di Mattia, morto a 15 anni: “Un’altra follia di questa storia” - E ogni cosa che succede lascia me e mia moglie Paola sempre più esterrefatti”. Riporta informazione.it