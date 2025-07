Il cinema italiano secondo la stampa estera | emozioni impegno e nuove promesse al 65° Globo d’Oro

Il cinema italiano, tra emozioni, impegno e nuove promesse, conquista ancora una volta il palcoscenico internazionale. La 65ª edizione del Globo d’Oro, tenutasi nella suggestiva cornice della Protomoteca in Campidoglio, ha celebrato il meglio del nostro cinema, sottolineando la sua vitalità e il suo ruolo di protagonista nel panorama mondiale. Una serata che ha rafforzato il legame tra passato glorioso e futuro promettente, lasciando tutti con la voglia di scoprire cosa riserva il domani.

Nella splendida cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio si è celebrata la 65° edizione del Globo d'Oro, storico riconoscimento assegnato dall' Associazione della Stampa Estera in Italia al meglio del cinema italiano. Una serata elegante, condotta dalla speaker Betty Senatore, che ha reso omaggio non solo al passato del nostro cinema, ma soprattutto al suo futuro, riconfermando Roma come cuore pulsante della cultura cinematografica nazionale. Tra i riconoscimenti piĂą attesi, quello per il Miglior Film, vinto da Il Nibbio di Alessandro Tonda, pellicola intensa e civile che racconta la vicenda dell'agente Nicola Calipari, ucciso in missione.