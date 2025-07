grosseto 13enne cade dal balcone e muore dopo il ricovero era fuggito dalla guerra

Una tragedia che ha sconvolto Grosseto: un ragazzino di appena 13 anni, fuggito dalla guerra, perde la vita dopo una caduta fatale da un balcone. Un dramma che mette in luce le ferite invisibili di chi ha vissuto l’orrore e ora si trova a combattere contro il destino. Una storia che ci invita a riflettere sulle sfide di una giovinezza spezzata troppo presto e sull’importanza di supportare chi ha sofferto.

Grosseto, 8 luglio 2025 – Non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate alla testa e in altre parti del corpo dal tredicenne precipitato da una terrazza dal terzo piano di un palazzo di Grosseto. Il giovane è stato dichiarato clinicamente morto nel tardo pomeriggio di ieri quando i medici del Meyer hanno dato la terribile diagnosi. Il tredicenne era precipitato, per cause ancora accertare, dal balcone della casa dove viveva da soli tre giorni. Sì perché la storia di questo sfortunato adolescente racconta che la vita a volte è davvero molto crudele. Il ragazzino era arrivato a Grosseto dall’Ucraina, scappando dalla guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it