Harry e Meghan Markle licenziano altri dipendenti tutta colpa delle spese enormi della coppia | l’indiscrezione sul mutuo per la mega-villa

Harry e Meghan Markle continuano a far parlare di sé, questa volta per i loro continui licenziamenti all’interno dello staff. Le ragioni? Sembra che le spese esorbitanti legate alla gestione della loro vita pubblica e privata abbiano portato a drastici tagli di personale, incluso il controverso mutuo sulla loro mega villa. In tutto, una gestione fin troppo costosa che solleva molte domande sulla sostenibilità di questa strategia.

« Harry e Meghan Markle hanno licenziato altri dipendenti del loro staff per risparmiare denaro». A rivelarlo è un’indiscrezione del tabloid americano di gossip Page Six che, in esclusiva, ha riferito delle sedie saltate tra il team degli addetti alla comunicazione. «È sempre la solita storia: cambiano il personale con la stessa rapidità con cui le persone normali consumano la carta igienica», ha dichiarato una fonte reale a Page Six. In tutto, dal 2020, la coppia avrebbe mandato a casa ben «25 dipendenti». Solo il mese scorso, era già emerso che sei collaboratori dei due reali si era licenziati. 🔗 Leggi su Open.online

