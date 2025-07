Donatella Rettore ha 70 anni | il successo di Kobra la censura la depressione Sanremo e l’ultima frecciata a Giorgia

Icona di talento e anticonformismo, Donatella Rettore compie 70 anni senza perdere il suo spirito ribelle e la sua verve graffiante. La sua carriera, tra successi come "Kobra" e battaglie contro la censura, testimonia un’arte che non si piega alle mode. Anche oggi, con ironia e coraggio, la Rettore sfida i limiti e le aspettative, dimostrando ancora una volta che la vera musica è quella che rompe gli schemi.

Le candeline sulla torta sono 70, ma Donatella Rettore rimane sempre la stessa: graffiante, ironica, sopra le righe. Il suo spirito ribelle non ha mai ceduto al politically correct, e lo dimostra anche l'ultima frecciatina lanciata pochi giorni fa a Giorgia. "È sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. È sopravvalutata, imita Whitney Houston ", ha dichiarato senza mezzi termini in un'intervista al Corriere della Sera. Icona trasgressiva e pop, Rettore ha attraversato con coraggio e stile unico generi musicali diversi – dal rock allo ska, fino all'elettronica – costruendo una carriera anticonvenzionale che l'ha resa amatissima anche oltre i confini italiani.