La crisi del vino in Piemonte non esiste Bisogna saper fare gli imprenditori L’assessore Bongioanni contro i Consorzi dopo la richiesta di distillazione

In Piemonte, la crisi del vino sembra un'illusione: gli imprenditori sanno come affrontarla, secondo l’assessore Bongioanni, che sfida i consorzi dopo la richiesta di distillazione. Tuttavia, le autorità dell’Alto Astigiano non si arrendono e rivendicano il loro ruolo: rappresentano il 70% della viticoltura regionale e chiedono di essere ascoltati. Il confronto si apre il 14 luglio in Regione, un appuntamento cruciale per il futuro del settore.

Ma gli enti di tutela dell'alto astigiano non ci stanno: "Rappresentiamo il 70% del viticoltura regionale. Ci deve ascoltare". Prossimo incontro il 14 luglio in Regione.

“La crisi del vino è arrivata ad un livello drammatico. Bisogna ridurre la produzione”. Gregory Perrucci lancia l’idea di un manifesto dal basso - La crisi del vino 232 ha raggiunto livelli drammatici, mettendo a rischio un settore fondamentale per l’Italia.

ALLARME ROSSO NELLE CANTINE PIEMONTESI Il Piemonte vive una crisi senza precedenti: 70-90 mila ettolitri di vino rosso in esubero che devono essere smaltiti prima della vendemmia imminente. I NUMERI DELLA CRISI: Barbera d'Asti: 40.000 et

La complicata crisi del vino italiano in cerca di soluzioni. Il Piemonte boccia la distillazione; "Distillazione straordinaria per Doc e Docg". I Consorzi del vino piemontese chiedono misure urgenti per rispondere alla crisi; Quasi 10 milioni di litri in esubero, la crisi del vino colpisce il Piemonte.

