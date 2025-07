Netanyahu propone Trump per il Nobel per la Pace | Un riconoscimento più che meritato

Durante una cena ufficiale alla Casa Bianca, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver candidato Donald Trump al Premio Nobel per la Pace, un riconoscimento più che meritato. Con passione, Netanyahu ha consegnato a Trump una copia della lettera di candidatura, sottolineando come il presidente statunitense stia costruendo la pace in modo tangibile, regione dopo regione, aprendo nuove speranze per il futuro globale.

Durante una cena ufficiale alla Casa Bianca, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver candidato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al Premio Nobel per la Pace. Nel corso dell'incontro, Netanyahu ha consegnato personalmente a Trump una copia della lettera inviata al Comitato norvegese per la candidatura. "Presidente, lei sta costruendo la pace proprio in questo momento, Paese dopo Paese, regione dopo regione", ha affermato il premier israeliano. "Per questo motivo le consegno questa lettera: ho proposto la sua candidatura al Premio Nobel per la Pace. È un riconoscimento più che meritato, che lei dovrebbe ricevere.

