Rimane accanto al padrone caduto nel crepaccio | la storia del Chihuahua eroe che guida i soccorsi al salvataggio

Nel cuore delle Alpi svizzere, un piccolo eroe ha dimostrato che il coraggio non ha dimensioni: il Chihuahua rimasto fedele al suo padrone caduto nel crepaccio del Ghiacciaio del Fee. Protagonista di un salvataggio incredibile, ha guidato i soccorsi fino al suo amato proprietario, dimostrando che anche nei momenti più difficili, il legame tra uomo e animale può fare la differenza. La loro storia è un esempio di lealtà e speranza che resta impressa nel cuore di tutti.

Nel pomeriggio di venerdì, l’equipaggio dell’Air Zermatt è stato protagonista di un intervento eccezionale sul Ghiacciaio del Fee, sopra Saas-Fee, dove un uomo è precipitato in un crepaccio profonda circa otto metri. A salvarlo, con ogni probabilità , è stato il suo fedele Chihuahua. L’uomo stava attraversando il ghiacciaio insieme al suo cagnolino quando, all’improvviso, un ponte di neve. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rimane accanto al padrone caduto nel crepaccio: la storia del Chihuahua eroe che guida i soccorsi al salvataggio

In questa notizia si parla di: chihuahua - crepaccio - rimane - accanto

Alpinista cade in un crepaccio su un ghiacciaio in Svizzera, salvato dal suo chihuahua - In un sorprendente episodio di coraggio e amicizia, un alpinista è caduto in un crepaccio sul ghiacciaio Fee in Svizzera, rischiando la vita.

Rimane accanto al padrone caduto nel crepaccio: la storia del Chihuahua eroe che guida i soccorsi al salvatag.

Rimane accanto al padrone caduto nel crepaccio: la storia del Chihuahua eroe che guida i soccorsi al salvataggio - Nel pomeriggio di venerdì, l’equipaggio dell’Air Zermatt è stato protagonista di un intervento eccezionale sul Ghiacciaio del Fee, sopra Saas- Segnala msn.com

Precipita in un crepaccio in montagna, il suo chihuahua lo salva: «Grazie al cagnolino lo abbiamo localizzato» - Un uomo si trovava sul ghiacciaio Fee, nelle Alpi svizzere, insieme al suo cagnolino: un chihuahua. Si legge su msn.com