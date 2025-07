Pavard Inter può essere lui il sacrificio a sorpresa per Leoni | società irritata dopo il caso padel la riflessione

L'Inter si prepara a un mercato estivo ricco di sorprese, con l'obiettivo di rafforzare la difesa e affrontare le sfide future. Tra i nomi caldi c'è Pavard, il cui futuro potrebbe essere influenzato da una mossa inaspettata: uno dei sacrifici potrebbe essere proprio lui, in un contesto di tensione interna e strategie di rinnovamento. La domanda che scuote i tifosi è: sarà questa la svolta decisiva per il nuovo corso nerazzurro?

Pavard Inter, le ultime sul futuro del difensore francese in nerazzurro per il calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter si sta preparando a un mercato estivo di rafforzamento, con particolare attenzione alla difesa. Come riportato dal Corriere della Sera, uno degli obiettivi principali per il reparto difensivo è Giovanni Leoni, giovane promessa del Parma, e il suo arrivo potrebbe dipendere dalla cessione di uno dei difensori attuali. Tra i possibili partenti, Benjamin Pavard sembra essere il nome più caldo, e la sua cessione potrebbe consentire alla dirigenza nerazzurra di fare spazio al giovane talento italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard Inter, può essere lui il sacrificio a sorpresa per Leoni: società irritata dopo il caso padel, la riflessione

