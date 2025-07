Tredicenne muore cadendo dal terrazzo dei nonni a Grosseto

Una tragedia sconvolgente scuote Grosseto: un ragazzino ucraino di 13 anni, appena arrivato in Italia con la famiglia in cerca di sicurezza, perde tragicamente la vita cadendo dal terrazzo dei nonni. Un dramma che lascia senza parole e solleva profonde riflessioni sulla vulnerabilità dei giovani in situazioni di emergenza. Il dolore di una famiglia già provata si unisce a un senso di impotenza che ci invita a riflettere sull’importanza della sicurezza e del supporto.

E’ morto nella tarda serata di ieri in un ricovero d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze un ragazzino di 13 anni precipitato dal balcone della casa dove abitano i nonni al terzo piano di un palazzo a Grosseto. Lo riportano i media locali. E’ un ragazzo ucraino per il quale i nonni avevano fatto di tutto per evacuarlo dal loro paese in guerra. I genitori e gli altri familiari sono bloccati. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tredicenne muore cadendo dal terrazzo dei nonni a Grosseto

