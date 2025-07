LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in corso l’unica ascesa della giornata

Scopri in tempo reale l’azione mozzafiato del Giro d’Italia Femminile 2025! Oggi, le atlete affrontano una tappa ricca di emozioni, con un’unica ascesa al Passo del Tonale che potrebbe rivoluzionare la classifica. Segui il percorso, le strategie e le sorprese in diretta, per non perdere neanche un minuto di questa corsa epica verso Trento. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.07 Percorso odierno che si annuncia aperto alle velociste; difatti, dopo il GPM del Passo del Tonale (8.4 km al 6.1%) del km 18.8, le corridore affronteranno prima una lunga discesa e poi un tratto in pianura che le porterà sino al traguardo di Trento. 12.05 La classifica generale del Giro d’Italia femminile dopo la frazione di ieri: 1 HENDERSON Anna LTK 2:42:03 2 REUSSER Marlen MOV 0:15 3 LONGO BORGHINI Elisa UAD 0:31 4 VAN DER BREGGEN Anna SDW 0:35 5 TRINCA COLONEL Monica LIV 0:56 6 VAN ANROOIJ Shirin LTK 0:56 7 AALERUD Katrine UXM 0:59 8 NIEDERMAIER Antonia CSZ 1:03 9 LABOUS Juliette TFS 1:06 10 MIERMONT Dilyxine CTC 1:10 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in corso l’unica ascesa della giornata

