È Michael Burke il nuovo dirigente di LVMH Americas

LVMH rafforza il suo leadership con una nomina di grande peso: Michael Burke, storico ex CEO di Louis Vuitton, assume il ruolo di Ceo di LVMH Americas a partire dal 7 luglio. Con una carriera consolidata nel gruppo e un legame indissolubile con Bernard Arnault, Burke porta con sé un bagaglio di esperienza e visione strategica. Questa mossa sottolinea l’impegno di LVMH nel consolidare la propria presenza nel mercato americano, promettendo nuovi orizzonti di crescita e innovazione.

Novità in casa LVMH: l'ex capo di Louis Vuitton, Michael Burke, sarà il nuovo dirigente della sezione Americhe. Entrato a far parte del gruppo di Arnault negli anni Ottanta, dopo tanti anni di fedeltà al gruppo del lusso francese è ora Ceo di Lvmh Americas. La nomina è effettiva a partire dal 7 luglio. Fedele manager di Bernard Arnault, ha diretto appunto Louis Vuitton fino al 2023. Riferirà direttamente a Stéphane Bianchi, amministratore delegato del gruppo. Di contro, Anish Melwani, Ceo di Lvmh Inc. e Davide Marcovitch, presidente di Lvmh America Latina, riferiranno a lui. (fonte: Fashion Network)

