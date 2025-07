Gb | morto Norman Tebbit ministro della Thatcher ferito dall' Ira

Lord Norman Tebbit, figura iconica e controversa dei governi Thatcher, si è spento all'età di 94 anni. Celebrato come uno dei fedelissimi della Lady di Ferro e riconosciuto per il suo ruolo nella storia politica britannica, la sua morte segna la fine di un'epoca. Ricordato per il suo contributo e le sue posizioni dure, Tebbit lascia un'impronta indelebile nel panorama conservatore del Regno Unito. La sua eredità continuerà a suscitare dibattiti e riflessioni tra le generazioni future.

E' morto a 94 anni lord Norman Tebbit, uno degli ultimi ministri superstiti di spicco dei governi conservatori britannici di Margaret Thatcher e dei fedelissimi della cosiddetta Lady di Ferro. Lo rendono noto i media del Regno citando l'annuncio di suo figlio William. Figura iconica negli ambienti della nuova destra Tory, esaltata oggi nell'elogio alla memoria dall'attuale leader Kemi Badenoch, ma fortemente contestata in larghi strati della società britannica, Tebbit fu fra l'altro presidente del partito, ministro del Lavoro e poi dell' Industria in epoca thatcheriana. E sostenne con durezza le ricette della premier, ispirate a politiche di liberismo radicale e a una sorta di supposto darwinismo meritocratico sociale, nonché il pugno di ferro contro gli scioperi dei minatori e le proteste per la disoccupazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gb: morto Norman Tebbit, ministro della Thatcher ferito dall'Ira

In questa notizia si parla di: tebbit - morto - norman - thatcher

Gb: morto Norman Tebbit, ministro della Thatcher ferito dall'Ira.

Gb: morto Norman Tebbit, ministro della Thatcher ferito dall'Ira - E' morto a 94 anni lord Norman Tebbit, uno degli ultimi ministri superstiti di spicco dei governi conservatori britannici di Margaret Thatcher e dei fedelissimi della cosiddetta Lady di Ferro. Segnala ansa.it