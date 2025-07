Meteo | goccia fredda sull' Italia temperature in calo Migliora nel weekend ma il grande caldo è lontano

L’Italia si prepara a vivere un momento di cambiamento climatico con l’arrivo di una goccia fredda proveniente dalle Alpi, che porterà un calo delle temperature e un temporaneo miglioramento del tempo nel weekend. Tuttavia, il grande caldo estivo rimane lontano e la saccatura depressionaria continuerà a influenzare il nostro clima, con instabilità e piovaschi che si intensificano sulle regioni del Centro-Nord. Prepariamoci a un altro capitolo di meteo variabile, tra perturbazioni e schiarite.

Saccatura depressionaria che si muove verso il Mediterraneo centrale facendo affluire aria via via più fresca verso l’Italia. Nel corso delle prossime ore ancora instabilità protagonista specialmente sulle regioni del Centro-Nord. Acquazzoni e temporali più intensi che interesseranno il Triveneto, l’Emilia Romagna e poi il medio adriatico. Sul resto della Penisola fenomeni più sporadici, ma. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo: goccia fredda sull'Italia, temperature in calo. Migliora nel weekend ma il grande caldo è lontano

