A messa spunta Bocelli e canta l’Ave Maria a Capri

Un momento magico e inaspettato ha illuminato la chiesa di Capri il 7 luglio: durante la messa, Andrea Bocelli, in vacanza sull’isola, si è unito alla celebrazione per interpretare l’Ave Maria di Schubert, lasciando tutti senza fiato. La sua voce celestiale ha trasformato un semplice rito in un’esperienza indimenticabile, unendo fede e musica in un’unica emozione coinvolgente. Un episodio che resterà nel cuore di chi c’era.

(Adnkronos) – In chiesa, durante la messa, spunta Andrea Bocelli e canta l'Ave Maria di Schubert. E' successo a Capri, durante una celebrazione nel pomeriggio del 7 luglio. Il tenore, in vacanza sull'isola, ha impreziosito la messa con l'interpretazione dell'Ave Maria tra lo stupore e l'ammirazione dei fedeli e del sacerdote.

