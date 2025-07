Valentino Garavani due ladri nella villa dello stilista a Roma | vigilante spara e li mette in fuga

Un tentativo di furto scuote la tranquillità della villa di Valentino Garavani a Roma, quando due ladri cercano di entrare nell’elite residenza. Ma il coraggio del vigilante, che spara per difendere il patrimonio dello stilista, mette in fuga i malintenzionati, sottolineando ancora una volta quanto sia fondamentale la sicurezza tra le mura della moda e del lusso. La scena si conclude con un colpo di scena destinato a far discutere.

