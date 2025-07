Incidente in pista all’aeroporto di Bergamo | sospese tutte le operazioni di volo

Un incidente all’aeroporto di Bergamo ha causato la sospensione temporanea di tutte le operazioni di volo, lasciando in attesa migliaia di passeggeri. Sacbo, l’ente gestore, ha comunicato lo stop alle attività alle 10:20 a.m. a causa di un inconveniente sulla via di rullaggio, con le cause ancora in fase di accertamento. Secondo alcuni testimoni, l’incidente avrebbe coinvolto un Airbus, generando preoccupazione e incertezza tra i presenti.

Un incidente, non meglio specificato, si è verificato all’ aeroporto di Bergamo. Sacbo, l’ente gestore dello scalo di Orio al Serio comunica sui social che “le operazioni di volo sono state sospese alle ore 10:20 am a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine”. Secondo quanto raccontano alcuni testimoni, l’incidente ha interessato un Airbus della compagnia Volotea diretto all’aeroporto delle Asturie, in Spagna. Aveva appena iniziato le manovre di rullaggio per raggiungere la pista per il decollo, la partenza era schedulata alla 10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incidente in pista all’aeroporto di Bergamo: sospese tutte le operazioni di volo

In questa notizia si parla di: incidente - aeroporto - bergamo - sospese

Aeroporto di Orio al Serio: testate le procedure in caso di incidente aereo - Tra il 23 e il 24 maggio, l'aeroporto di Orio al Serio ha condotto l'esercitazione OROBICA 2025, testando le procedure di emergenza in caso di incidente.

Dramma in pista a Orio, aeroporto chiuso; Un morto in pista a Orio al Serio, voli deviati su Milano Malpensa; Sospesi tutti i voli all'aeroporto di Catania per l'assenza di condizioni di sicurezza, ostacoli in pista.

Aeroporto di Orio al Serio, voli sospesi per incidente. La diretta - Sono ancora sospesi i voli all'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo dopo che in mattinata è scoppiato il pneumatico di un aereo Ryanair proveniente da Barcellona. Riporta video.corriere.it

Incidente aeroporto di Bergamo: riaperta la pista di Orio al Serio - MSN - 55 questa mattina il volo Ryanair FR 846, proveniente da Barcellona El Prat, durante la fase di atterraggio nell'aeroporto di Orio al Serio, ha subito lo scoppio dei ... Secondo msn.com