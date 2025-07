Von der Leyen | una cooperazione costruttiva e sfide commerciali al vertice UE-Cina

A due settimane dal vertice UE-Cina del 24 luglio a Pechino, Ursula von der Leyen ha tracciato la linea dell’UE, sottolineando l’importanza di una cooperazione costruttiva e di un riequilibrio economico. La presidente ha ribadito l’impegno a tutelare l’indipendenza europea e ad affrontare insieme le sfide climatiche, aprendo così un nuovo capitolo nelle relazioni tra le due potenze mondiali. Il dibattito in plenaria si inserisce in questa delicata fase di dialogo e strategia internazionale.

A due settimane dal vertice UE-Cina che prenderà il via il 24 luglio a Pechin o, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha delineato alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo la posizione dell’Unione nei confronti di Pechino, tra richieste di “riequilibrio economico”, difesa dell’“indipendenza europea” e apertura a una “cooperazione costruttiva” sul clima. Il dibattito in plenaria arriva in occasione del cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Bruxelles e Pechino, un passaggio che von der Leyen ha definito “storico”, ma che impone oggi una valutazione “lucida” della nuova realtà cinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net