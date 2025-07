L' ultimo post di Mara' emozione lavorare per uno stellato'

L'ultimo post di Mara Serverin, la sommelier scomparsa tragicamente in un crollo a Terracina, è un toccante viaggio nel passato. Ricorda con emozione il primo ingresso nel ristorante stellato, un percorso lungo e ricco di sfide e successi. Queste parole ci ricordano quanto sia prezioso ogni momento vissuto nel nostro mestiere e quanto Mara abbia lasciato un'impronta indelebile nel mondo della gastronomia.

In un post pubblicato su Instagram, e datato 23 ottobre, Mara Serverin, la sommelier morta ieri sera in seguito al crollo del solaio del ristorante 'Essenza' a Terracina, ricordava il momento in cui entrò per la prima volta nel locale stellato. "Sono passati dieci anni da quando ho varcato quel cancelletto senza sapere cosa mi avrebbe riservato quella chiacchierata e quel fine settimana di prova - le sue parole -. Un percorso lungo, fatto di tanti momenti, pieno di emozioni, che non si ferma ma continua su quella strada, arricchendo la mia curiosità su questo mondo che si chiama 'Vino e Ristorazione', che solo grazie a Simone (lo chef) e Ilary (la compagna di quest'ultimo, responsabile di sala) ho avuto modo di poter conoscere e approfondire". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'ultimo post di Mara,'emozione lavorare per uno stellato'

