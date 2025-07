Musk ci crede primi passi per il nuovo partito ‘America party’ | cosa c’è dietro l’incontro con l’ex candidato presidenziale Andrew Yang

Elon Musk, innovatore e visionario, si prepara a lanciare il nuovo ‘America Party’, un progetto ambizioso che sfida il sistema bipartitico statunitense. L'incontro con l'ex candidato presidenziale Andrew Yang suggerisce una strategia volta a rivoluzionare la politica americana, puntando su idee innovative e outsider. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa mossa audace? La risposta potrebbe cambiare le sorti del panorama politico degli Stati Uniti.

Roma, 8 luglio 2025 – Il patron di Tesla Elon Musk sembra deciso ad andare fino in fondo con la sua ultima creatura, il partito ‘America party’, nato come ripicca all’ex alleato e attuale presidente Usa Donald Trump e come sfida al sistema bipartitico americano. Tanto che avrebbe parlato del progetto con l' ex candidato democratico alla presidenza Andrew Yang, secondo quanto rivela Politico. ELON MUSK AD TESLA, DONALD TRUMP PRESIDENTE USA Yang, candidato alla Casa Bianca nel 2020 e fondatore del partito indipendente Forward Party, ha dichiarato in un'intervista di essere stato ‘in contatto’ con Musk e il suo team: “Sono entusiasta per chiunque voglia abbandonare il duopolio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net